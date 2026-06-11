Китай недоволен ЕС: отменены две дипломатические встречи

Две важные дипломатические встречи между Китаем и ЕС, запланированные на этот месяц, были внезапно отменены Пекином. Как сообщает Financial Times, официальные причины не названы, но наиболее вероятным является недовольство политикой Европы.

В настоящее время Пекин активно сдерживает Брюссель на фоне обострения торговой войны. Рост китайского экспорта в ЕС на 16% с января по май побудил Европу принимать ответные меры. Еврокомиссия готовит правила, ограничивающие участие китайских компаний в госзакупках и запрещающие им поглощать европейские предприятия. Также рассматривается исключение некоторых китайских компаний из телекоммуникационных сетей и проектов в области солнечной энергетики. В китайских СМИ все это освещается в мрачных тонах. Там обсуждают ужесточение политики в отношении ЕС.

Отношения Китая и ЕС ухудшаются из-за торговой политики Брюсселя. Ранее Bloomberg сообщал о возможном требовании ЕС к ряду китайских компаний передавать технологии в обмен на доступ к европейскому рынку. Меры включают требование использовать европейские товары и рабочую силу и повышать добавленную стоимость продукции в ЕС. Новые правила, нацеленные на защиту европейской промышленности от китайского производства, вступят в силу в конце 2026 года и касаются всех компаний вне ЕС.

Министерство коммерции Китая обвинило ЕС в протекционизме.

