"Россети" переходят на усиленный режим работы в преддверии Дня России

Все филиалы ПАО "Россети" переходят на усиленный режим работы, чтобы не допустить сбоев в электроснабжении в праздники.

Заместитель генерального директора – главный инженер "Россетей" Евгений Ляпунов провел штаб электросетевого комплекса по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей в период предстоящих праздничных и выходных дней. На особом контроле находится обеспечение безопасности персонала и энергообъектов.

Повышенное внимание энергетики уделят регионам, где прогнозируются высокие температуры воздуха, ливни с грозами, сильный ветер, а также сохраняется сложная пожароопасная и паводковая обстановка. Приоритетом является бесперебойное электроснабжение объектов транспортной, жилой и социальной инфраструктуры, мест массового отдыха.

В Группе "Россети" на случай аварийно‑восстановительных работ готовы свыше 10,6 тыс. бригад – 53,5 тыс. энергетиков и 27,5 тыс. единиц спецтехники, а также порядка 8 тыс. резервных источников электроснабжения общей мощностью 677 МВт.

В компании "Россети Урал" состоялся штаб под руководством генерального директора Дмитрия Воденникова. Установлен усиленный контроль за работой энергообъектов в зоне ответственности филиалов и дочернего общества "Россети Урал" - "Екатеринбург".

Для ликвидации возможных нештатных ситуаций на территории Урала и Прикамья в готовности находятся 973 бригады – это более пяти тысяч энергетиков, порядка двух тысяч единиц спецтехники, а также 163 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью более 17 МВт. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, спецодеждой, оснащены высокопроходимой техникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.