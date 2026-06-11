Послы Великобритании, Германии и Франции внезапно провели переговоры в МИД РФ

Послы "евротройки" в России внезапно прибыли в МИД РФ на переговоры.

Известно, что встреча продлилась полтора часа. Французский дипломат заявил, что разговор прошел хорошо. Остальные послы от комментариев отказались.

Как выяснилось, ранее эти дипломаты запросили встречу с одним из заместителей министра иностранных дел России. О поступившей просьбе сообщил глава российского министерства Сергей Лавров и добавил, что не испытывает оптимизма по поводу этих переговоров.

Тем не менее, примечателен состав делегации. На этой неделе именно лидеры Великобритании, Франции и ФРГ провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне. После было опубликовано совместное заявление лидеров стран, в котором руководители "евротройки" призвали к немедленному и полному прекращению огня между РФ и Украиной, а также к тому, чтобы текущая линия соприкосновения стала отправной точкой для дальнейших переговоров.

В свою очередь, визит Зеленского в Лондон состоялся вскоре после приезда в Киев российского бизнесмена Романа Абрамовича.