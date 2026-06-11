Бунт в офисе Мелони: итальянские чиновники бастуют против отмены удаленки

Персонал Джорджи Мелони объявил забастовку. Гнев сотрудников вызвал новый запрет: теперь работать из дома можно лишь 52 дня в году вместо прежних 104. Об этом пишет "Ъ" со ссылкой на Financial Times.

Около 3,5 тысяч администраторов занимают 20 зданий в Риме, включая дворцы XVI века. Люди жалуются на тесноту, отсутствие ремонта и нашествие вредителей - от голубей до азиатских шершней. Профсоюзы заявляют, что решение властей игнорирует транспортный коллапс в Риме и мешает людям совмещать работу с личной жизнью.

Пресс-служба премьера объясняет меры заботой об эффективности: очное присутствие должно ускорить работу госаппарата. Власти обещают оставить льготный режим только для беременных женщин, инвалидов и родителей маленьких детей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок намерен любыми способами предотвратить забастовку 45 тысяч сотрудников Samsung Electronics, намеченную на 21 мая. Власти опасаются колоссальных убытков, ведь даже сутки простоя заводов по производству чипов обойдутся стране в 668 миллионов долларов.