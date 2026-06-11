В Саудовской Аравии нашли скальные надписи с именем халифа Умара

Комиссия по культурному наследию Саудовской Аравии завершила второй сезон раскопок в округе Аль-Махд и задокументировала 1774 находки. Как сообщает журнал Arkeonews, ученые обследовали районы Аль-Сувайрикийя, Аль-Мувайхийя и Хадха, где выявили 156 новых исторических объектов. Среди самых ценных находок - надписи на скалах с именем второго халифа Умара ибн аль-Хаттаба, который правил в VII веке. Также археологи нашли тексты доисламского самудского письма, рисунки на камнях, старинные дворцы и элементы дорог, по которым в Средние века ходили торговые караваны, пишут "Известия".

Всего специалисты зафиксировали 461 исламскую надпись, 34 древних текста, 1259 наскальных рисунков и 11 каменных построек. Исследователи также обнаружили три дворца, два караванных маршрута и четыре колодца. Ученые отмечают, что надписи с именем халифа Умара не доказывают его личный приезд в эти края. Скорее, они показывают, как быстро исламские символы и имена распространялись вдоль торговых путей далеко от крупных городов.

Древние самудские надписи на скалах оставили кочевники и торговцы еще до появления ислама. Пастухи выбивали на камнях стихи и личные сообщения, используя скалы как способ сохранить свою культуру. Кроме того, огромную ценность представляют найденные колодцы. В пустыне именно источники воды определяли, где пройдут торговые пути и где остановятся на отдых караваны. Эти находки помогают историкам восстановить карту древних маршрутов, которые связывали разные части Аравийского полуострова.

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