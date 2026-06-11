Армянские власти обратились в ЕЭК из-за проблем с экспортом продукции в РФ

Власти Армении обратились в Евразийскую экономическую комиссию из-за проблем с экспортом армянской продукции на российский рынок.

"Мы обратились в ЕЭК, чтобы комиссия рассмотрела вопрос применяемых к нам барьеров и ограничений. Там есть процедуры, и мы ими руководствуемся", - сообщил министр экономики республики Геворг Папоян. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит Армении более 50 млн евро в качестве срочной финансовой помощи из-за российских ограничений на ввоз армянских товаров.