В Челябинске военный наказан за эксплуатацию подчинённых

В Челябинске заместитель командира воинской части по тылу наказан за эксплуатацию подчинённых.

5 июля – 25 декабря 2024 г. военный использовал труд своих подчинённых для строительства своего дома. Он же в январе 2013 – январе 2026 г. каждый месяц получал от бизнесмена деньги за работу его бизнеса на территории части. Всего он получил 2,4 млн руб.

Также он разрешил бизнесмену использовать для работы нежилое здание на территории части без договора аренды. Ущерб составил 2,3 млн руб. Приговор – 11 лет колонии строгого режима. Также он лишён звания "подполковник". Взысканы деньги, полученные в качестве взятки. Приговор в силу не вступил, сообщает Челябинский гарнизонный военный суд.