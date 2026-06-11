Мошенники рассылают "интригующее" письмо от имени официального представителя РПЦ

Мошенники устроили рассылку от имени заместителя председателя отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе. Об этом сам представитель Московского патриархата рассказал в своем Telegram-канале. Он предостерег своих подписчиков от открытия письма и некого файла, к нему прикрепленного.

Файл-"наживка" называется "Протокол ЗАКРЫТОГО заседания Священного Синода от 14 мая 2026 года". Кипшидзе подозревает, что любопытствующие будут атакованы вирусом или другой вредоносной информацией.

"Дорогие друзья и коллеги, некие мошенники от моего имени рассылают такое письмо. Прошу его не открывать, там, скорее всего, вирус, фишинг или иная вредоносная информация. Обратите внимание, что у Отдела почта @sinfo-mp.ru, а не @sinfo-mp.info", - предупреждает Кипшидзе.