В России запустят новую программу для накопления пенсии за счет компаний

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков сообщил, что в России готовят новую пенсионную программу с господдержкой. Главная идея проекта в том, что работодатель будет сам пополнять счета своих сотрудников. Система будет работать автоматически: когда человек устроится на работу, он сразу станет участником программы. При этом закон оставит за работником право в любой момент выйти из этой системы, пишет РИА Новости.

Работодатель будет перечислять взносы на специальный счет сотрудника, а пенсионный фонд вложит эти деньги в инвестиции. Такая схема поможет защитить накопления от инфляции и увеличит итоговую сумму. Забрать накопленные средства человек сможет только после выхода на пенсию. Беляков пояснил, что этот инструмент поможет гражданам сформировать вторую, дополнительную пенсию параллельно с уже существующими программами.

Сейчас эксперты обсуждают финальные детали: какой размер взносов установить, как технически подключать людей к системе и что делать с деньгами при смене работы. Чтобы заинтересовать участников, государство планирует ввести налоговые льготы и для сотрудников, и для бизнеса. Если власти одобрят инициативу, она даст новый толчок развитию всей пенсионной системы страны, как это ранее сделала программа долгосрочных сбережений.

Ранее на ПМЭФ обсудили, как направить 9 трлн рублей из негосударственных пенсионных фондов в реальную экономику, а не просто держать их на депозитах. Государство хочет удвоить капитализацию рынка за счет этих "длинных денег", но реализации плана мешает кризис доверия: бизнес не желает становиться прозрачным, а граждане, помня о заморозке накоплений и пенсионной реформе, боятся вкладываться в долгосрочные инструменты.