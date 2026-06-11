Режим ЧС введен в поселке на Кубани после атаки дронов на НПЗ

В кубанском поселке Афипский ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Специалисты проводят обследование домовладений и других объектов. Жителям помогают с уборкой.

По предварительной информации, обломки БПЛА в самом поселке Афипском упали на территории четырех домов. Повреждения зафиксированы в трех из них - в основном, это выбитые окна и двери строений, в одном - горел сарай.

Также обломки беспилотников упали на территории СНТ "Нефтяник", в том числе, во дворах семи домов. В трех из них есть повреждения.

Как сообщил ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, ночью атаке БПЛА подвергся Северский район. Повреждены несколько частных домовладений. Пострадал один человек.

Также сообщалось, что обломки беспилотников упали в поселке Афипском, в результате произошло возгорание на территории НПЗ. Пожар уже потушен.