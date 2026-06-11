Жителя Нижнего Тагила буду судить за натравливание собак на людей

Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом по обвинению в натравливании своих собак на троих человек. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По версии следствия, 15 апреля и 3 июня текущего года у дома № 45 по пр. Мира Владимир Андреев из хулиганских побуждений применил к трем гражданам насилие, натравив на них собак.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 августа включительно. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток.