Звезды турецких сериалов опять попали в полицию из-за наркотиков

В Стамбуле полиция провела очередную облаву на наркопотребителей и задержала 22 известных деятеля шоу-бизнеса. В руки правоохранителей попали звезда сериала "Великолепный век" Берен Саат и победительница конкурса "Мисс Турция" Айше Хатун Онал. Как пишет издание "Ъ" со ссылкой на Milliyet, все задержанные уже сдали медикам кровь и волосы для проверки на запрещенные вещества. Сейчас полицейские ищут еще троих фигурантов дела, которые успели скрыться.

Вместе с актрисами в участок попали певец Кенан Доулу и его брат, композитор Озан, который сочинял музыку для Таркана. Берен Саат и ее коллега по сериалу "Империя Кесем" уже прошли необходимые тесты. Силовики проводят такие проверки регулярно с осени 2025 года. Генпрокурор Стамбула Фатих Денмез сообщил, что экспертиза находит наркотики в организме у 77% проверенных звезд. Всего за время расследования полиция задержала более 250 человек, включая известных актеров и блогеров.

Это не первый громкий скандал в турецкой столице за последнее время. В апреле полиция арестовала 17 человек по делу о хранении наркотиков, среди которых оказалась актриса сериалов "Зимородок" и "Клюквенный щербет" Алейна Бозок. Следователи подозревают задержанных не только в покупке запрещенных веществ, но и в том, что они помогали организовывать проституцию и склоняли других людей к употреблению стимуляторов.

Ранее в Стамбуле задержали 25 знаменитостей, включая актрису Серенай Сарыкая и певицу Мейбл Матиз, по громкому делу о торговле наркотиками.