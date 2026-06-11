Экс-депутат заксобрания Челябинской области получил срок за передачу взятки

43-летний челябинец наказан за посредничество в передаче взятки.

По данным следствия, преступление южноуралец совершил в августе 2016 – сентябре 2018 гг. Он был посредником в даче взятки в 8 млн руб., которые передал от предпринимателя начальнику отдела закупок и организации торгов регионального оператора капитального ремонта. В ответ тот должен был покровительствовать давшему деньги человеку.

Во время расследования мужчина заключил досудебное соглашение – дал показания на задержанного в 2025 г. вице-губернатора Челябинской области. Приговор – три с половиной года колонии строгого режима со штрафом в 8 млн руб. и конфискацией 600 тыс. руб., сообщает прокуратура Челябинской области. "Ъ-Южный Урал" уточняет, что срок получил бывший депутат законодательного собрания Челябинской области Илья Бархатов, а показания он дал против задержанного бывшего заместителя губернатора Андрея Фалейчика.