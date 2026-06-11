Школу №2 в Невьянске временно закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

Невьянский городской суд временно приостановил работу МАОУ СОШ № 2 за повторное нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Еще в ноябре 2025 года школу привлекли к ответственности за аналогичное правонарушение и оштрафовали на 150 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу, штраф был уплачен, однако, как показала повторная проверка, здание учебного заведения так и не было оборудовано источниками наружного противопожарного водоснабжения, а имеющиеся пожарные гидранты находятся в неисправном состоянии.

По решению суда от 11 июня 2026 года деятельность МАОУ СОШ №2 в зданиях и помещениях по адресу: г. Невьянск, ул. Самойлова, д. 4, приостановлена на 20 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде.