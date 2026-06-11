В законопроект о "заморозке" порога на НДС не включили бизнес, работающий по патентам

Законопроект о "заморозке" порога на НДС для малого бизнеса, внесенный в Госдуму после поручения президента России Владимира Путина на ПМЭФ, оказался с подвохом. По данным Forbes, трехлетняя отсрочка снижения порога на НДС вводится только для бизнесов, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Для компаний, работающих по патентной системе налогообложения никаких поблажек не предвидится.

Отметим, что порог НДС все равно планируется снизить: в 2030 году – до 15 млн руб., в 2031 году – до 10 млн руб.

В Минфине заявили, что отсрочка коснется около 360 тыс. малых и средних предприятий. При этом 1,5 млн предприятий (по данным ФНС), работающих по патентам, отсрочка, согласно законопроекту, не положена.

В Торгово-промышленной палате (ТПП), которая лоббировала введение отсрочек, заявляют о дискриминации и "асимметрии регулирования". Зачастую бизнесы, которые ведутся по "упрощенке" и по патентам, сопоставимы и совпадают по виду деятельности, поэтому часть предпринимателей окажется несправедливо обделенной. Патентная система традиционно ориентирована на микробизнесы и самозанятых с невысокими оборотами.