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Фото: СУ Следственного комитета России по Свердловской области

Бастрыкин требует доклад о расследовании ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга

Уголовные дела о смертельном ДТП в центре Екатеринбурга дошли до главы Следственного комитета России. Александр Бастрыкин требует доклад.

Накануне вечером на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта в уральской столице произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля, после чего автобус снес группу пешеходов и врезался в храм "Большой Златоуст". В результате погибли четыре человека: две женщины, мужчина и ребенок. Несколько пострадавших были доставлены в медучреждения.

Номер автобуса на месте ДТП у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге(2026)|Фото: СУ Следственного комитета России по Свердловской области

Возбуждены уголовные дела в отношении 49-летнего водителя маршрутного автобуса и 43-летнего директора транспортной компании, которой принадлежит данный автобус. Оба уже задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, на ситуацию обратил внимание Александр Бастрыкин. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по факту ДТП в Екатеринбурге, в результате которого погибли и пострадали люди.

Напомним, что следствие ищет очевидцев ДТП у храма "Большой Златоуст".

Номер автобуса на месте ДТП у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге(2026)|Фото: СУ Следственного комитета России по Свердловской области

Теги: автобус, ДТП, дело, Бастрыкин, доклад, СК, Екатеринбург


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