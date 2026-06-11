Госавтоинспекция предупредила уральцев об изменении графика работы 12 июня

Госавтоинспекция предупреждает жителей Свердловской области об изменении графика работы регистрационно-экзаменационных подразделений 12 июня.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в связи с праздничной датой прием заявителей по вопросам регистрации транспортных средств, выдачи и замены водительских удостоверений, а также приему экзаменов осуществляться не будет. Прежний график возобновится 13 июня.

Межрайонные регистрационные подразделения в Екатеринбурге по адресам: улица 3 Интернационала, 15, и Водительский проезд, 20, 12 июня 2026 года продолжат работу в обычном режиме — с 8.00 до 19.00.

Граждан просят заранее планировать визиты в регистрационно-экзаменационные подразделения. Записаться на прием можно через Госуслуги.