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Политика Сибирский ФО Республика Тыва
Фото: rtyva.ru

Владислав Ховалыг удостоен удостоен Благодарности Президента России за вклад в развитие жилищного строительства в регионе

Благодарность Президента России за вклад в развитие жилищного строительства в страны Главе Республики Тыва Владиславу Ховалыгу вручил полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Вручение состоялось в рамках проведения семинара-совещания в Правительстве Тувы.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Глава Тувы отметил, что данная награда  – это высокая оценка общей работы всех участников процесса организации и реализации жилищного строительства.

«За последние годы в республике проделана большая работа, и это прямой результат труда наших строителей, застройщиков и всех специалистов отрасли. Благодаря их усилиям тысячи семей смогли улучшить жилищные условия. Особая благодарность – лидеру нашего государства Владимиру Владимировичу Путину, который в ходе нашей недавней встречи еще раз поддержал продление льготной ипотеки в Туве и теперь уже до 2030 года», - подчеркнул  Владислав Ховалыг.

Глава Тувы выразил благодарность главе государства за высокую оценку общего труда представителей отрасли, внимательное отношение к социально-экономическому развитию региона.

Напомним, о промежуточных результатах работы строительной отрасли региона Глава республики подробно доложил Президенту Владимиру Путину на личной встрече в Кремле в мае этого года.

(2026)|Фото: kremlin.ru

Так, по итогам 2025 года в Республике Тыва введены в эксплуатацию 467 тысяч квадратных метров жилья, что больше показателей советского периода интенсивного развития жилищного строительства.

Тува по итогам прошлого года в  топ-10 регионов страны по вводу жилья.

Также в ходе встречи с Президентом Владислав Ховалыг обратился с просьбой продлить для Тувы действие льготной семейной ипотеки под 2% годовых до 2030 года. Владимир Путин одобрил предложение.

(2026)|Фото: rtyva.ru

По данным регионального Минстроя, с начала года от желающих приобрести жилье по льготной ипотечной программе принято 1576 заявок, из них 775 уже получили одобрение. На 1 июня по льготной семейной ипотеке заключено 458 кредитных договоров. Всего же за 2023-2025 годы приобрести собственное жилье на льготных условиях сумели более 3,5 тысячи семей Тувы. В этом году, благодаря поддержке Президента страны, такую возможность получат еще 1000 семей.

Теги: серышев, владислав ховалыг, благодарность президента, ипотека, жиличное строительство


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