Сергей Кравчук держит на личном контроле ремонт тепломагистралей Хабаровска

В Хабаровске активно продолжается капитальный ремонт тепломагистралей. Так, этим летом работы развернутся на 17 объектах. В приоритете - участки с наибольшей степенью износа, где наиболее вероятны аварийные ситуации. В общей сложности планируется обновить 8 км тепломагистралей. Финансирование проекта осуществляет ДГК: на эти цели выделено более 1 миллиарда рублей. Завершить все работы намечено до начала отопительного сезона.

«Подготовка к зиме начинается задолго до первых заморозков. Ремонт тепломагистралей - залог стабильной подачи тепла для хабаровчан в холодное время года. Мы обязаны обеспечить надежность систем жизнеобеспечения города. Контроль за ходом работ будет жестким: сроки и качество - безусловные приоритеты», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Активные работы уже ведутся на перекрёстке улиц Запарина и Брестской. Здесь начался первый этап капитального ремонта тепломагистрали: вскрываются теплокамеры и демонтируются старые коммуникации.

«Планируется перекрытие улицы Брестской в конце месяца. Примерно 10–14 дней максимум. По улице Запарина на перекрестке Запарина - Брестская будет организовано реверсивное движение в одном направлении, установлены знаки», - рассказал начальник участка Сергей Суринов.

Положение дел на стройплощадках находится под постоянным контролем мэрии. Каждую неделю профильные представители администрации сверяются с графиком работ и проводят встречи с подрядчиками.