В Ессентуках сгорел 200-летний деревянный храм Николая Чудотворца

В Ессентуках сгорела 200-летняя деревянная церковь – Свято-Никольский храм, являющийся объектом культурного наследия регионального значения.

О причинах пожара пока не сообщается. Погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС. Пожар был локализован на площади 300 кв. метров.

Церковь Святого Николая Чудотворца была построена казаками в 1826 году по проекту архитекторов братьев Бернардацци. Святынями храма считаются частица мощей преподобного Сергия Радонежского; икона в честь святителя Николая Чудотворца и икона Иверской Божией Матери. При храме работала воскресная школа.