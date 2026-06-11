ФСБ: Иностранец планировал покушение на сотрудника Минобороны РФ

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на сотрудника Минобороны РФ в Московском регионе.

Задержан гражданин иностранного государства, который по заданию украинских спецслужб должен был совершить нападение с огнестрельным оружием на военного, сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, украинские спецслужбы забросили диверсанта в Россию в феврале 2026 года. Его завербовали в Евросоюзе, где он скрывался от уголовного дела в своей стране. За выполнение задания ему обещали помочь в получении статуса беженца в ЕС.

В ходе опроса задержанный признался, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины.

В мае жительница Петербурга, причастная к подготовке теракта в отношении генерала министерства обороны РФ,была осуждена на 16 лет. Она признана виновной в содействии террористической деятельности и госизмене. Установлено, что по заданию сотрудников СБУ она проводила разведку места жительства и слежку за автомобилем высокопоставленного военнослужащего. Полученные данные фигурантка передавала украинским спецслужбам.