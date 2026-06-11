11 Июня 2026
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Семь человек погибли при взрыве в китайском поселке

В Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая произошел мощный взрыв, который унес жизни семи человек. Еще 17 местных жителей получили ранения. Управление общественной безопасности уезда Синъань сообщает, что инцидент случился на одной из улиц поселка примерно в 01:40 ночи по местному времени, пишет РИА Новости.

Бригады скорой помощи доставили всех пострадавших в больницы. Врачи уже осмотрели раненых и подтвердили, что сейчас их жизням ничего не угрожает. Медики продолжают оказывать пострадавшим необходимую помощь.

Полиция уже провела предварительное расследование и выяснила важную деталь: газ в трубах не протекал, поэтому версию об утечке специалисты полностью исключили. Сейчас органы общественной безопасности продолжают работу на месте происшествия, чтобы понять, из-за чего именно случился взрыв.

Ранее в Кизилюртовском районе Дагестана на АГЗС "Метан" прогремели три взрыва, после чего на место сразу прибыли спасатели по повышенному номеру сложности. Врио главы республики взял ситуацию под личный контроль, а экстренные службы приняли все меры для обеспечения безопасности. 

Теги: Китай, взрыв, газ


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