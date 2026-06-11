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Фото: Накануне.RU

В России предложили ввести сим-карты с блокировкой звонков с незнакомых номеров для детей и пенсионеров

Для российских детей нужно ввести специальные сим-карты, на которые будут блокироваться все входящие звонки и сообщения с незнакомых номеров, пишет "Абзац" со ссылкой на сопредседателя "Национального родительского комитета" Юрия Оболонского. Он объясняет эту необходимость случаями звонков мошенников детям.

"Если есть такая возможность, это нужно делать. Речь идет о безопасности наших детей и противостоянии этим телефонным террористам. Кроме звонков и сообщений детская сим-карта [должна быть] с жесткими ограничениями входа в интернет и обязательно по номеру телефона, чтобы ребенок мог заходить только на разрешенные сайты", - заявил Оболонский. Он добавил, что практику можно распространить и на пенсионеров, которые тоже часто становятся жертвами мошенников.

На этой неделе Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об использовании сим-карт детьми до 18 лет. Так, родители ребенка могут в добровольном порядке уведомить оператора о том, что передают ребенку свой номер. Они должны будут при этом указать возраст ребенка. Предполагается, что родители получат доступ к данным о местоположении детской сим-карты.

Теги: сим-карта, дети, ограничения, запрет


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