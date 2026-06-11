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Образование В России
Фото: Накануне.RU

В ОП РФ призвали учить детей письму еще в садике

Замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб предложил ввести уроки каллиграфии в старших группах детских садов.

По его мнению, это необходимо для развития мелкой моторики, которая сегодня сильно страдает из-за повсеместного использования гаджетов. Дети в них сидят и тычут пальцами, в результате чего моторика не развивается, а потом они испытывают большие сложности с письмом. Все чаще детям ставят диагноз дисграфия. Каллиграфия способствует и развитию нейронных связей, влияющих на речь ребенка, с чем тоже очень большие проблемы. Внедрение таких занятий не потребует больших затрат, но принесет большую пользу, уверен Замсекретаря ОП РФ.

Гриб периодически выступает с разными предложениями в образовании. В прошлом году он призвал ввести двенадцатилетнее обучение в школах. Недавно предложил проводить в школах уроки этикета и создать кодекс российского школьника. Также призвал ввести в детских садах уроки эмпатии.

О проблемах с почерком детей сегодня говорят многие учителя. Родители же часто отмечают, что в школах этому совершенно не уделяется внимание. Нейропсихолог Татьяна Дьячкова считает, что спешить с письмом до 7 лет не стоит, детей нужно развивать за счет общения, игр, движения.

Теги: дети, письмо


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