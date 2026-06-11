Олег Дерипаска требует миллиард рублей за видео на YouTube

Предприниматель Олег Дерипаска направил иск в Таганский районный суд Москвы против Марии Певчих**, Ольги Романовой*, Ирины Алеман* и Сергея Ежова**. Он планирует защитить свою честь и деловую репутацию. Дерипаска заявляет, что сторонники Навального несколько лет ведут против него информационную войну, чтобы уничтожить его доброе имя. По мнению бизнесмена, авторы роликов работают на западные гранты.

Поводом для разбирательства стало видео под названием "ОПГ, чиновники, девочки. Криминальная биография Олега Дерипаски". Бизнесмен называет этот ролик клеветой, которая нарушает его права. Он просит суд признать информацию из видео ложной и порочащей его достоинство.

В иске Дерипаска выдвинул жесткие требования: ответчики должны удалить ролик с YouTube и опубликовать опровержение в газете "Коммерсантъ" и на своем канале. Также бизнесмен хочет взыскать с оппонентов один миллиард рублей. Если они откажутся исполнять решение суда, им придется платить еще по 10 тысяч рублей неустойки за каждый день задержки.

* - включены Минюстом в реестр иностранных агентов в РФ

** - внесены в перечень террористов и экстремистов на территории России