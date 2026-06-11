Сборная Гаити изменила дизайн футболок для чемпионата мира после возражений FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) вынудила сборную Гаити изменить форму буквально накануне старта чемпионата мира.

Форма стала предметом споров после того, как FIFA заставила изменить часть её дизайна, посчитав, что он содержит элементы, которые могут быть истолкованы как политическое высказывание, а это противоречит регламенту организации. На футболках, в которых Гаити играла два последних товарищеских матча, изображена иллюстрация битвы при Вертьере 1803 года, которая решающим образом поспособствовала ходу Гаитянской революции, что в итоге привело к провозглашению независимости островного государства от Франции.

Как сообщает агентство Reuters, фирма, которая занимается экипировкой сборной, уже выполнила требования FIFA.

Напомним, что Гаити в группе С сыграет с командами Бразилии, Марокко и Шотландии.

Чемпионат мира пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.