Наследники смогут забирать переплаты по налогам умерших родственников

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает наследникам получать налоговые переплаты умерших родственников. Власти опубликовали этот документ на официальном портале правовой информации. Теперь законные преемники имеют право забрать деньги, которые остались на едином налоговом счете человека после его смерти или признания умершим через суд.

Новые поправки в Налоговый кодекс позволяют родственникам возвращать не только сами налоги, но также страховые взносы и сборы. Главное условие - на счете должен быть положительный остаток. Таким образом, государство больше не удерживает эти средства, а передает их семье налогоплательщика как часть наследства.

Закон устанавливает четкие сроки: подать заявление на возврат денег в налоговую инспекцию можно до 1 января 2027 года. Чтобы получить выплату, наследник должен предъявить свидетельство о праве на наследство. Налоговая служба выдаст деньги именно в том объеме, который указывает этот нотариальный документ. Это упрощает процедуру и помогает гражданам быстрее получить положенные им по закону средства.

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который сохраняет порог выручки для освобождения малого бизнеса от НДС на уровне 20 млн рублей, отменяя запланированное ранее снижение до 10 млн к 2028 году.