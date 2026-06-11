ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) временно приостановила членство Федерации шахмат России (ФШР). В ФИДЕ объясняют решение неисполнением ФШР решения Спортивного арбитражного суда. Суд в марте этого года постановил, что ФШР должна приостановить деятельность на территории Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и в Крыму, передает "Спорт-Экспресс".

Совет ФИДЕ пришел к выводу, что решение суда выполнено не было.

При этом в ФИДЕ отметили, что решение относится только к самой организации и не распространяется на спортсменов, которые могут продолжить участие в мероприятиях под эгидой ФИДЕ.

В 2022 году ФИДЕ запретила российским шахматистам выступать под национальным флагом, они могут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом ФИДЕ. С прошлого года юниоры и дети могут выступать с национальной символикой.