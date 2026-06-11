Тектонический сдвиг? В мире начался исход беженцев в обратном направлении

В 2025 году впервые за последние 10 лет в мире зафиксировано снижение общего числа беженцев. Такие данные приводятся в докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Как отмечают авторы, это связано с тем, что в мире начала происходить переоценка миграции. Чаще всего возвращение беженцев домой обусловлено давлением на них в странах пребывания, где постепенно усложняют условия и повышают требования. Им ограничивают доступ к базовым услугам, пособиям и т.п. Всего в прошлом году общее число возвращений беженцев в свои страны выросло на 50% за год и достигло почти 15 млн, что стало одним из самых больших показателей за всю историю наблюдений. Так как в целом в мире 118 млн беженцев, то произошло возвращение каждого восьмого. Почти все вернувшиеся домой были из Демократической Республики Конго (3,6 млн), Судана (3,6 млн), Сирии (3,3 млн), Афганистана (2,9 млн), Украины (0,7 млн) и Мьянмы (0,4 млн).

Что касается новых беженцев, то в 2025 году ими стали 5,4 млн человек. Самыми неблагополучными странами стали Судан (почти 1 млн), Украина (0,8 млн), Венесуэла (0,5 млн), Южный Судан, Буркина-Фасо, Афганистан, Мали, Мьянма (около 0,2 млн).

Беженцы с Украины в основном едут в Европу (95%). Временную защиту в странах ЕС имеют более 4,4 млн украинцев. Их них в Германии 1,2 млн, в Польше - почти 1 млн, в Чехии - около 0,4 млн. В относительном выражении больше всего украинцев в Чехии - 3,5%.