Иран заявил о полном закрытии Ормузского пролива для прохода кораблей

Иранские государственные СМИ заявили о "полном закрытии" Ормузского пролива для судоходства, включая нефтяные танкеры и торговые суда. Центральное командование заявило, что любые попытки нарушения режима будут пресекаться.

В заявлении иранских властей говорится, что закрытие пролива вводится в ответ на "продолжающиеся враждебные действия Соединенных Штатов". Ранее стало известно об ударах США по югу Ирана.

При этом Центральное командование США опровергает сообщения о закрытии пролива: "Коммерческие суда продолжают проходить через Ормузский пролив". Также США опровергают информацию об иранской атаке на один из американских военных кораблей.