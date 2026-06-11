Назначен новый начальник Уральского таможенного управления

Исполняющий обязанности начальника Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев назначен новым главой ведомства. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УТУ.

Зверев поступил на службу в 2005 году на должность инспектора информационно-технического отдела Каширского таможенного поста, а позже руководил этим же постом. С марта 2019 года занимал должность заместителя начальника Московской таможни – начальника Московского таможенного поста (ЦЭД) (до марта 2023 года Московский областной таможенный пост (ЦЭД) Московской областной таможни).

С 3 июня 2025 года Рафаэль Зверев был назначен первым заместителем начальника ГУОТОиТК ФТС России (с ноября 2025 года ГУОТК ФТС России). К работе в должности главы УТУ он приступает с 11 июня 2026 года.

Напомним, что прежний начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов покинул свой пост в конце 2025 года.