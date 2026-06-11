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Фото: Накануне.RU

Прокуратура проверяет транспортные компании Екатеринбурга после смертельного ДТП

Прокуратура проводит проверку транспортных компаний Екатеринбурга, осуществляющих перевозку пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Вероятно, причиной является смертельное ДТП, произошедшее накануне у храма Большой Златоуст, где погибли трое взрослых и один ребенок.

Поручение районным прокурорам города дал прокурор Екатеринбурга Игорь Корелов. Напомним, что ранее губернатор Денис Паслер также заявил о необходимости проверить всех перевозчиков.

Сотрудники ведомства проверят соблюдение лицензионных требований при эксплуатации транспортных средств, исполнение перевозчиками условий заключенных контрактов, в том числе утвержденных маршрутов передвижения. Особое внимание уделят техническому состоянию автобусов, их обследованию перед рейсом и соблюдению правил проведения технического осмотра.

Проверят и то, проходят ли водители медосмотр, а также соблюдают ли компании режим труда и отдыха.

Помимо этого, во внимание примут жалобы пассажиров и участников дорожного движения на противоправные действия водителей: нарушались ли ПДД или менял водитель утвержденный маршрут по собственному усмотрению.

При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Накануне вечером на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта в уральской столице произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля, после которого автобус снес группу пешеходов и врезался в храм "Большой Златоуст". В результате погибли четыре человека: две женщины, мужчина и ребенок. Несколько пострадавших были доставлены в медучреждения.

По уголовному делу о смертельном ДТП задержаны два фигуранта. Это глава местной транспортной компании и водитель маршрутного автобуса

Теги: Екатеринбург, ДТП, Паслер, прокуратура, проверка, транспортная компания


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