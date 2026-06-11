Руководителю регионального следственного управления Прикамья присвоено звание генерал-майора юстиции
Руководителю регионального следственного управления Денису Валерьевичу Головкину присвоено звание генерал-майора юстиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.
Указом президента РФ Владимира Путина руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Денису Головкину присвоено высшее специальное звание генерал-майора юстиции.
Указ президента России о присвоении звания был озвучен в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню России, которое состоялось в Следственном комитете Российской Федерации под председательством Александра Бастрыкина.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поздравил Дениса Валерьевича с присвоением звания, пожелав успехов в службе.