Руководителю регионального следственного управления Прикамья присвоено звание генерал-майора юстиции

Председатель СК России Александр Бастрыкин поздравил Дениса Валерьевича с присвоением звания, пожелав успехов в службе.

Указом президента РФ Владимира Путина руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Денису Головкину присвоено высшее специальное звание генерал-майора юстиции. Указ президента России о присвоении звания был озвучен в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню России, которое состоялось в Следственном комитете Российской Федерации под председательством Александра Бастрыкина.



