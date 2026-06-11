Министр обороны США не исключает возможность похищения президента Кубы

Администрация США не исключает сценарий с похищением президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, заявил журналистам министр обороны страны Пит Хегсет. На вопрос о том, рассматривается ли такой вариант, он ответил: "Все варианты находятся на столе", и добавил, что окончательное решение будет за президентом Дональдом Трампом.

Ранее американские военные похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Во время визита на американскую военно-морскую базу Гуантанамо Хегсет предостерег власти Кубы от попыток заполучить оружие, способное нанести удар по территории США или по Гуантанамо. Он заявил, что это приведет к военному конфликту, который Куба не переживет. О каком именно оружии идет речь он не уточнил.