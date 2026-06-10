Лавров: ОДКБ рассмотрит задействование статьи устава из-за неуплаты Арменией взносов

Страны-участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) договорились рассмотреть применение к Армении соответствующей статьи устава объединения из-за неуплаты республикой взносов. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Уже более двух лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ. Ситуация, которая предусмотрена Уставом Организации Договора о коллективной безопасности», - сказал министр на пресс-конференции.

"И мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи Устава ОДКБ", - добавил Лавров.

В феврале 2024 года Армения приостановила членство в организации. Тем не менее, тогда российские дипломаты не считали, что республика может отказаться от участия в Договоре о коллективной безопасности. Но в июле 2025 года премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что выход Армении из ОДКБ — более вероятный исход, чем разморозка ее участия в этой организации.

Ранее армянские власти критиковали ОДКБ за отказ вмешаться в ситуацию в Карабахе во время армяно-азербайджанского конфликта. Пашинян заявлял, что не видит смысла участвовать в силовом блоке, если он не в состоянии защитить одного из своих членов.