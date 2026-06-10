Страны ЕС намерены ограничить право вето новых членов

Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург выступили с совместным предложением, которое предусматривает временное ограничение полномочий новых членов ЕС и усиление контроля за соблюдением ими демократических норм и принципов верховенства права. Об этом пишет Reuters.

Инициатива продиктована стремлением таких стран, как Черногория, Албания, Украина и Молдавия, войти в ЕС. В Европе в принципе не против, но сомневаются в соответствии этих стран всем требованиям. И предлагают включить в будущие соглашения о вступлении специальные механизмы защитных мер. Они направлены на предотвращение откатов назад в сфере демократии.

Предлагается также возможность временного приостановления права голоса новых членов ЕС по наиболее чувствительным вопросам, требующим единогласия всех участников. Речь идет о решениях, касающихся внешней политики, дальнейшего расширения ЕС и утверждения бюджета. Новые страны могут просто заблокировать важные решения. По данным издания, инициатива обусловлена позицией Венгрии при Викторе Орбане.

Ранее The Guardian писала, что в ЕС рассматривают возможность временного отказа новым странам-членам в праве вето по ключевым вопросам, включая внешнюю политику и налогообложение. Это делается для защиты ЕС от капризов новых членов, если те вдруг захотят резко изменить свой политический курс или курс ЕС.