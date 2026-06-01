Глава Тюменской области отметил работу филиала фонда "Защитники Отечества"

Глава Тюменской области Александр Моор высказался о работе местного филиала фонда "Защитники Отечества", который сегодня, 1 июня, отметил трёхлетие.

"Открыли его в 2023 г. по поручению президента Владимира Путина. Сейчас, спустя время, видим: благодаря фонду помощь бойцам СВО и их семьям вышла на другой уровень. Специалисты обработали больше 43 тыс. обращений, 98% из них решены положительно", - написал губернатор в своём telegram-канале.

В фонде помогают с трудоустройством, оказывают психологическую помощь семьям военнослужащих, развивают адаптивный спорт и таланты. Здесь бойцы узнают о возможности открыть своё дело, получить образование. Сейчас таких запросов стало больше.

Вместе с количеством обращений увеличился и штат. Команда социальных координаторов выросла с 24 до 52 человек. Появилось много профильных специалистов, которые отвечают за разные направления работы, главное в которой, как всегда отмечает председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, индивидуальный подход к каждому человеку.

"Благодарю сотрудников и координаторов регионального филиала за неравнодушие. Желаю вам крепкого здоровья и успехов", - написал губернатор.