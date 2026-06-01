Прокуратура требует лишить мандатов троих депутатов Законодательного собрания Пермского края

Прокуратура требует лишить мандатов троих депутатов Законодательного собрания Пермского края. Как сообщает РБК Пермь, речь идет о депутатах Игоре Малых, Александре Бойченко и Владимире Мальчикове. Причиной требования досрочно прекратить полномочия стало предоставление неполных данных о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

30 апреля 2026 года прокурор Прикамья Павел Бухтояров направил в Ленинский районный суд Перми административный иск к депутату Игорю Малых от партии КПРФ. Прокурор потребовал признать незаконным решение, которое комиссия заксобрания вынесла 3 февраля, и обязать ответчика досрочно прекратить полномочия 56-летнего депутата. Основание — выявленные при проверке неполные сведения о доходах и расходах.

27 мая на первом судебном заседании представители заксобрания и Малых попросили закрыть слушания для прессы. Судья Татьяна Евдокимова удовлетворила ходатайство, отметив, что результат разбирательства будет оглашен открыто. В разбирательстве объявлен перерыв до 24 июня.

28 мая суд начал слушания подобного иска к депутату-единороссу по одномандатному избирательному округу № 9 Александру Бойченко. Очередное судебное заседание по его делу назначено на 25 июня.

На 2 июня в этом же суде назначили разбирательство по прокурорскому иску с участием депутата от КПРФ Владимира Мальчикова.