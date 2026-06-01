НАСА отправит дроны с искусственным интеллектом строить базу на Луне

Руководитель программы НАСА по созданию лунной базы Карлос Гарсиа-Галан рассказал о планах использовать искусственный интеллект в будущих миссиях. Он назвал ИИ одним из главных направлений работы. Специалисты хотят поручить дронам важную задачу: обследовать лунную поверхность и самостоятельно находить безопасные площадки для приземления модулей. По мнению главы проекта, современные технологии помогут технике справляться с этими целями гораздо эффективнее. Сейчас инженеры в США только начинают проектировать будущую станцию на спутнике Земли, пишет Lenta.ru.

Карлос Гарсиа-Галан также отметил пользу многолетнего сотрудничества с Россией на Международной космической станции. Он считает этот опыт очень ценным для подготовки новой американской программы. Знания, которые специалисты получили во время совместной работы на орбите, помогают им лучше планировать полет к Луне и жизнь на будущей базе.

Таким образом, НАСА объединяет проверенные годами методы и новейшие разработки в области автономных систем. Использование умных беспилотников должно упростить сложный процесс освоения космоса и сделать первые шаги на новой территории более уверенными.

Сообщалось, руководитель лунной программы НАСА Карлос Гарсиа-Галан не исключил, что в будущем Россия и США могут объединить усилия для строительства базы на Луне, так как масштаб этого проекта бросает вызов всему человечеству.