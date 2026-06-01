Для детей лучше кружки, чем репетиторы, считает депутат Смолин

Исследование ВШЭ показало, что репетиторство и дополнительное образование повышают успеваемость школьников, но эффект от кружков и секций выше. Они больше дают детям, чем занятия с репетиторами. Так считает первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Дополнительное образование больше работает на интерес и чувство успеха, в то время как репетиторы - это скорее для отстающих или для баллов на ЕГЭ. С другой стороны, сравнивать их и даже противопоставлять не совсем корректно, считает депутат. У репетиторов две задачи: натаскивание на ОГЭ и ЕГЭ и устранение пробелов в знаниях. Задача же дополнительного образования - вывести ребенка за пределы школьной программы, зажечь и поддержать его интерес к расширению своих возможностей. Потому что в рамках только школьной программы разностороннее развитие личности невозможно, уверен Смолин.

Он с сожалением констатирует, что в России распространилось именно репетиторство. Ему доводилось встречаться с учениками ведущих московских школ, и там все готовились к ЕГЭ с репетиторами.

По опросам, более половины старшеклассников занимаются с репетиторами. Но конкретно среди одиннадцатиклассников эта доля, вероятно, намного выше.