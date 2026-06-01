Мощный взрыв произошел на заводе фейерверков на Мальте

Мощный взрыв произошел 1 июня на заводе по производству фейерверков на Мальте. ЧП произошло в поселке Наксар в центральной части средиземноморского острова.

Полиция заявила, что в поселке и прилегающих населенных пунктах много разрушений, однако, сильно пострадавших нет, все рабочие завода найдены, они живы. На месте ЧП работают специалисты по разминированию из Вооруженных сил острова и медицинские бригады.

По меньшей мере двое мужчин доставлены в больницу с шоком и легкими травмами. Власти объявили о начале расследования инцидента. По данным СМИ, на этом заводе в 2018 году уже происходил аналогичный взрыв, тогда два человека получили серьезные ранения.