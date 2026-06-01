В Югре за неделю ликвидировали 28 лесных пожаров

За прошедшую неделю с 25 по 31 мая в Югре ликвидировали 32 пожара - из них четыре ландшафтных и 28 лесных, сообщили в пресс-службе регионального департамента недропользования и природных ресурсов, передает корреспондент Накануне.RU

Общая площадь ландшафтных пожаров составила 314 га. Лесных пожаров - 1481,07 га.

По данным на 1 июня в регионе действует один ландшафтный пожар на площади 120 га в Белоярском районе. Действующих лесных пожаров нет.

В Нижневартовском, Березовском, Белоярском, районах прогнозируется III класс пожарной опасности, в Октябрьском, Кондинском, Сургутском, Нефтеюганском районах – II КПО, в остальных районах региона – I КПО.

Всего в 2026 году в Югре ликвидировали 23 ландшафтных возгорания на площади 1488,26 га и 38 лесных пожаров на площади 1579,58 га.