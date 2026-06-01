Роскомнадзор замедляет Telegram

Автодилер Din-X Auto украл миллиард и исчез: сотни россиян остались без машин

Компания по доставке автомобилей Din-X Auto обманула своих заказчиков на огромные суммы и перестала выходить на связь. Телеграм-канал Baza сообщает, что жертвами аферистов стали более 250 человек. Организация привлекала покупателей дешевыми машинами из Южной Кореи.

Менеджеры торопили людей с оплатой и пугали скорым ростом утильсбора. В итоге клиенты приносили в краснодарский офис наличные суммы от 2 до 9 миллионов рублей. При этом агентский договор стороны подписывали дистанционно. В декабре 2025 года фирма внезапно прекратила общение, удалила все документы и историю переписки. Когда обманутые люди проверили VIN-номера своих машин, оказалось, что те до сих пор стоят на парковках в Корее.

Один из сотрудников фирмы утверждает, что руководство обмануло и его. По его словам, он переводил все полученные деньги в криптовалюту и отправлял их человеку по фамилии Жуков. Клиенты вспоминают, что Din-X Auto умело создавала образ надежного бренда.

С весны 2025 года компания выпускала качественные рекламные ролики, а менеджеры массово закупали фальшивые положительные отзывы. Сейчас телефоны организации молчат, а их сайт заблокирован. У судебных приставов уже скопились долги фирмы на сумму более 11 миллионов рублей. Общий ущерб превысил миллиард рублей. Пострадавшие из разных городов России уже подали жалобы на мошенников в полицию.

Сообщалось, что АвтоВАЗ расширяет линейку бренда SKM новой моделью M9, которую будут собирать в Тольятти и Нижнем Новгороде совместно с партнером "Промтех". Новинку, представленную на выставке Camvex, оснастили передним приводом и 150-сильным дизелем в паре с механической или автоматической трансмиссией на выбор. 

 

