Россельхознадзор приостановил поставки рыбы из Армении

Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной для экспорта в Россию, сообщил Россельхознадзор.

В пресс-службе ведомстве пояснили, что результаты инспекции, которую специалисты провели на рыбоперерабатывающих предприятиях и фермах по содержанию и разведению форели в Армении, оказались неудовлетворительными.

Уточняется, что 50% предприятий отказались от проверки. Рыбные товары допущенных двух заводов будут ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности.

Ранее Россельхознадзор вслед за запретом на ввоз армянских цветов зафиксировал проблемы с качеством импортных овощей и фруктов. Глава ведомства Сергей Данкверт пояснил, что армянские власти гарантировали безопасность продукции, однако инспекторы продолжают находить в ней опасных вредителей. Кроме того, Россия с 30 мая ввела ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении.