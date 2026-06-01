В Челябинске в десятках автобусов не работали кондиционеры

Глава Челябинска Алексей Лошкин провёл совещание. Одной из его тем стала работа кондиционеров в общественном транспорте. В городе прошли три рейда. Целью их было выяснить, соблюдается ли температурный режим в транспорте. У частных перевозчиков нашли нарушения.

Проверили 87 машин на 21 маршруте. В 35 из них кондиционеры не работали. В антирейтинг попали маршруты № 15, 123, 125 и 483. Нарушения зафиксировали и передали в министерство дорожного хозяйства и транспорта для привлечения перевозчиков к ответственности, которая предусмотрена госконтрактами.

"Вопрос с проверками держим на особом контроле. Госконтрактами предусмотрено обеспечение комфорта для пассажиров, а значит, эти требования должны соблюдаться. Впереди ещё все лето. Помимо этого, не снимаю своего поручения: весь транспорт должен быть ухоженным и чистым вне зависимости от погодных условий", - приводит пресс-служба мэрии позицию Лошкина.