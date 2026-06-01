Большинство российских родителей назвали уход за ребенком до 3 лет периодом переменной нагрузки

64% российских родителей считают, что уход за ребенком до трех лет – это период переменной нагрузки. Легким этот период считают 25%, а 10% регулярно сталкиваются со сложностями, таковы данные опроса сервиса "RWB Исследования", проведенного по заказу Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) к Международному дню защиты детей.

Основными трудностями родители называют нехватку времени на себя, отдых и домашние дела (58%), 35% заявляют, что им трудно справляться без помощи других взрослых.

Чаще всего родителям не хватает решений, которые помогли бы высвободить хоть немного времени на себя (29%), занять малыша (26%), справиться без помощи других (24%). Также каждый пятый родитель не понимает, какие товары нужны для конкретного возраста и ситуации.

Родители, у которых прямо сейчас есть дети до трех лет, чаще всего покупают детские товары на маркетплейсах (81%).