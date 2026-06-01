СМИ: Статус Ормузского пролива - это новая мировая реальность

Восстановление объемов экспорта нефти через Ормузский пролив до прежнего уровня уже едва ли возможно. Так считают все опрошенные эксперты, сообщает канал CNBC. Фактически в этом регионе наступила новая реальность, которая окажет влияние на весь мир.

Основной фактор – это повышенная осторожность судовладельцев, вынужденных оценивать риски, а они сохранятся на высоком уровне из-за нестабильности в регионе. Западные коммерческие суда, скорее всего, вообще воздержатся от прохода через Ормузский пролив, если он останется под фактическим контролем Ирана. Ведь необходимость координации с Корпусом стражей исламской революции – это нарушение американских санкционных ограничений.

Советник экс-президента США Джо Байдена по энергетике Амос Хохштейн уверен, что Иран будет контролировать Ормузский пролив в обозримом будущем при любом развитии событий. Другие эксперты тоже однозначны: контроль Ирана над проливом – это крест на прежних объемах экспорта нефти. Некоторые ожидают, что он может восстановиться до 60-70% от прежних объемов, но не больше. Проблема не только в неизбежном повышении цены на нефть, что бывало и раньше, а в том, что возникнет ситуация, когда доступ к проливу будет определяться политическими раскладами. А их предусмотреть невозможно.

Накануне сенатор-демократ Крис Кунс заявил, что Иран стал еще сильнее, чем он был до нападения США и Израиля.