Осенью ВТБ планирует запустить онлайн-банк для детей и подростков от 6 до 14 лет

ВТБ планирует осенью 20206 года запустить онлайн-банк для детей и подростков от 6 до 14 лет. Предполагается, что новый сервис позволит юным клиентам самостоятельно следить за своими тратами, учиться копить и повышать финансовую грамотность. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-26) сообщила первый заместитель президента — председателя правления банка Ольга Скоробогатова.

Согласно анонсу, юные клиенты получат доступ к переводам по номеру телефона, оплате покупок по QR-коду и мобильной связи. В приложение встроят чат-бота, адаптированного под детские вопросы о финансах, и «умную ленту» — она будет предупреждать о мошеннических схемах, предлагать обучающие игры и советы, как накопить на мечту.

Для подростков старше 14 лет готовят механизм «второй руки»: если сумма покупки превысит заранее заданный лимит, операция потребует одобрения законного представителя.

Эксперты отмечают, что востребованность сервиса будет в основном обеспечена текущей клиентской базой банка — зарплатными клиентами, которым удобно открыть детскую карту в привычном банке, не создавая отношений с другими организациями. Это позволит госбанку удерживать семьи в рамках своей экосистемы. Вместе с тем технологически подкованная аудитория уже пользуется приложениями конкурентов, поэтому привлечь её можно будет только заметным превосходством в функционале или образовательной составляющей.

«Наше приложение будет расти вместе с ребёнком — и по формату, и по содержанию. А родители смогут направлять и поддерживать своих детей благодаря современным цифровым сервисам», — прокомментировала Скоробогатова.

Услуги детского банкинга уже предлагают несколько крупных российских банков, развивающих карточные продукты с родительским контролем. ВТБ намерен выделить свой сервис за счёт интеграции с семейной экосистемой и усиленных функций родительского мониторинга.