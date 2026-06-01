Подозреваемый в изнасиловании девочки в Тюмени находится в розыске у приставов

Задержанный по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки в Тюмени находится в розыске у судебных приставов, сообщает SHOT.

По данным канала, в отношении 44-летнего Алексея Н. открыто исполнительное производство из-за долга в 334 тысячи рублей. У мужчины была задолженность по кредитам, а также неоплаченная госпошлина. Он жил недалеко от дома, в котором, по версии следствия, напал на девочку и попытался ее изнасиловать. Предварительно, подозреваемый находится в разводе с супругой. У пары есть семилетняя дочка.

Инцидент произошел 28 мая в доме по улице Судостроителей. Спасти ребенка смогла женщина, которая проезжала мимо, — она услышала крики детей на площадке и бросилась к ребенку на помощь. Нападавшего задержали со спущенными штанами.

Отметим, что пять лет назад в одном из соседних домов изнасиловали и убили восьмилетнюю Настю М. Настя М. пропала 30 июня 2021 г. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа 2021 г. у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. По версии следствия, подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Закрытое судебное заседание, на котором присяжные вынесли приговор, состоялось 25 июля 2022 г. Несколько дней приговор не оглашали. Появилась информация о том, что присяжные якобы оправдали Бережного. Позже в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области объявили о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения тайны совещательной комнаты.

Рассмотрение дела начали с самого начала, а в региональной прокуратуре пообещали расследовать утечку вердикта присяжных. Судья Наталья Жукова заявила о самоотводе. Дело было направленно на новое рассмотрение в Мосгорсуд, где впоследствии был вынесен обвинительный приговор. Бережному дали пожизненный срок.

