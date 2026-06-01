Попова: Риски заноса лихорадки Эбола в РФ минимальные

Риски заноса в РФ вируса Эбола оцениваются как минимальные, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы контролируем на границе поток въезжающих в страну", - цитирует ее ТАСС.

Попова добавила, что специалисты Роспотребнадзора больше недели работают в Уганде, чтобы разобраться в причинах вспышки лихорадки Эбола и "не допустить возникновения любого намека на осложнение" в России.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора оперативно разработали новую тест-систему для выявления лихорадки Эбола, которую вызывает вирус Бундибуджио. Ведомство уже наладило серийный выпуск этого препарата на отечественных предприятиях. Одновременно с этим санитарные службы усилили контроль на российских границах из-за новых вспышек инфекции в странах Африки.